Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı.



Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.



Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.



Enkazın altında kaldığı değerlendirilen iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

