Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı.
Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Enkazın altında kaldığı değerlendirilen iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
