        Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Enkazın altında kaldığı değerlendirilen iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

