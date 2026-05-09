Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği

        Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla il genelinde 500 aileye gıda paketi desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla il genelinde 500 aileye gıda paketi desteği sağlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastalarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan özel gıda paketleri adreslere teslim ediliyor.

        Ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için ücretsiz temin edilen paketlerde glütensiz ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, helva, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünler yer alıyor.

        Ekiplerce 2024 yılından bu yana yaklaşık 4 bin gıda paketi dağıtılırken, destek çalışmasının düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, AA muhabirine, çölyak tanısı alan vatandaşların Kahramanmaraş Çölyak Derneği aracılığıyla kendilerine ulaştığını, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden işlemlerin yürütüldüğünü ifade etti.

        - "Ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor"


        Glütensiz ürünlere erişimin hem zor hem de normal gıdalara göre daha maliyetli olduğunu belirten Acer, "Biz de bu ürün paketlerimizle, ailelerimizin bu ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu da ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

        Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, belediyenin sağladığı desteğin çölyak hastaları için önemli olduğunu dile getirdi.


        Çölyak hastası 44 yaşındaki Seher Güzel ise kendisiyle birlikte iki kızının da çölyak hastası olduğunu, belediyenin sağladığı desteğin aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi.

        Özellikle çocukları için glütensiz ekmek, simit ve pasta gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirten Güzel, "İnşallah bu tür yardımların devamı gelir. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi olarak katkı sağlanıyor. Sağ olsunlar, devamını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar

        Benzer Haberler

        Polis memuru eşini ayaklarından vurdu
        Polis memuru eşini ayaklarından vurdu
        583 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı
        583 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı
        Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
        Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
        MADO Anneler Günü'ne yakışan lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor
        MADO Anneler Günü'ne yakışan lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor
        Kahramanmaraş'ta kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
        Kahramanmaraş'ta kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
        Milli teknoloji hamlesi gençlere yerinde anlatıldı
        Milli teknoloji hamlesi gençlere yerinde anlatıldı