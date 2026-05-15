        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Bağrıyanık savunmasında, hastaya bilerek zarar verme amacı taşımadığını öne sürerek, "Amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım. Bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur." dedi.

        Yaklaşık 4,5 aydır çocuğundan ayrı olduğunu belirten Bağrıyanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

        Sanık avukatı da dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

        Dosya kapsamındaki deliller ile iddia edilen suç arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığının Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıktığını savunan avukat, ceza verilmesi halinde dahi sanığın tutuklu kaldığı sürenin infaz için yeterli olacağını ileri sürdü.

        Müşteki avukatı ise şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

        - Olay


        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
