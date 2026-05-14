        Kahramanmaraş'ta "çocuk başkan"ın talimatı yerine getirildi

        Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen Dulkadiroğlu Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Ecrin Nisanur Aşgan'ın çocuk oyun alanlarının artırılması ve okuluna kamelya yapılması yönündeki talimatı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen Dulkadiroğlu Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Ecrin Nisanur Aşgan'ın çocuk oyun alanlarının artırılması ve okuluna kamelya yapılması yönündeki talimatı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

        23 Nisan tarihinde başkanlık koltuğuna oturan Aşgan, talimatını verdiği çalışmaları Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile Mehmet Akif Mahallesi’nde yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AA muhabirine, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak belediye başkanlığı makamına oturan öğrencinin verdiği talimatların yerine getirildiğini belirtti.

        Depremden en çok etkilenen bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Akpınar, temsili başkanın talimatlarının da bu yönde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Parklarımızın ve yeşil alanlarımızın yapım ve tadilat çalışmalarını planladık. Ekiplerimiz tarafından parklara çocuk oyun grupları yerleştirildi. 23 Nisan’da gönüllerin başkanı olan Nisanur da mahallesindeki parkın yenilenmesini istemişti. Onun bu isteğini yerine getirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz."

        İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ecrin Nisanur Aşgan da verdiği talimatların yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Mahallesindeki parkların yenilenmesini ve okuluna arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebileceği kapalı kamelya yapılmasını istediğini hatırlatan Aşgan, "Parklar yenilenmiş. Şimdi burada hem arkadaşlarım hem de çocuklar oyuncaklarla oynuyor. Emeği geçen görevlilere ve Belediye Başkanımız Mehmet Akpınar’a teşekkür ediyorum. Başkanımızla birlikte parka gelip incelemelerde bulunduk. Her yer yenilenmiş, çok güzel olmuş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

