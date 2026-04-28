Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Bahçelievler Tadım Sokağı'nda Ü.Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

