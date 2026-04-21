Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 1'i ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.