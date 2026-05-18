        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta "İhtisas Akademi" programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından "İhtisas Akademi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü Merkezi Derslik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, çağın sorunlarının çözümü ve kültürel zenginliklerin korunması gibi konular ele alındı.

        Programa katılan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, gazetecilere, her siyasi görüşten gençlerin bir araya gelerek hem uzmanlaşmaları hem farklı fikirleri konuşabilmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu'nun insanlığın son adası olarak durduğunu belirten Ünal, TÜGVA'nın da insanlığı savunan, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri savunan bir Anadolu gençlik hareketi olduğunu dile getirdi. Ünal, şunları ifade etti:


        "Bir dönem mesele, dünyayı arkana alıp Anadolu'ya saldırmak değil, Anadolu'yu arkana alıp dünyaya meydan okumaktır diyorduk. Cumhurbaşkanı'mız 'dünya beşten büyüktür' derken bunu söylüyordu. 'Daha adil bir dünya mümkündür' derken bunu söylüyordu. Bugün gençlerimiz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bütün bu kokuşmuşluğa, çürümüşlüğe, insanlığın üzerinde yükseldiği değerlere ihanet eden, bütün bakış açılarına, insana ihanet eden, Gazze'de ihanet eden, Suriye'de, Irak'ta ihanet eden her türlü yapıya karşı dik duruşuyla dünyaya adeta bir örnek oluşturuyorlar. TÜGVA da bunun tecessüm etmiş hali olarak önümüzde."

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de aklıselim, kalbiselim bir gençliğin yetişmesi ve geleceğe iz bırakacak işlere imza atmasını istediklerini belirtti.

        Bu kapsamda gençlerin fikri derinliklerini artırmaya ve kültürel zenginliklerini oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Beşinci, "Aslında bu köklü medeniyetin fakir çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Bu duygu ve düşünceyle gençlerimizin alanlarında uzmanlaşmalarını hayal ediyoruz. Bu kapsamda bu projeyi inşallah Kahramanmaraş'ta başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

