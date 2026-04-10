        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Kahramanmaraş'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Kahramanmaraş'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.


        Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Onikişubat Belediyesi önünde toplanan katılımcılar, tekbir getirerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail ve destekçilerinin Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarının büyük kayıplara ve acılara yol açtığını ifade etti.

        İşgallere, ablukaya ve sivilleri hedef alan uygulamalara karşı olduklarını belirten Alagöz, şöyle konuştu:


        "Buradan bir kere daha tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İşgalci İsrail'in Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik yasayı onaylaması bir insanlık suçudur. İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bir an önce harekete geçmeli ve bu hukuksuz kararın durdurulması için gereken adımları atmalıdır. Bu hukuksuz idam kararlarını engellemek tüm insanlığın borcudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletleri, bu yasayı savaş suçu olarak tanımaya ve diplomatik ve ekonomik yaptırımları derhal başlatmaya çağırıyoruz."

        Açıklamanın ardından dua eden grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu düzenleyerek İsrail'e tepkilerini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        44 kişinin öldüğü sitenin ikinci yapı denetim şirketine mahkemeden suç duyu...
        44 kişinin öldüğü sitenin ikinci yapı denetim şirketine mahkemeden suç duyu...
        Kayıp olarak aranıyordu; boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu; boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Metruk binada erkek cesedi bulundu
        Metruk binada erkek cesedi bulundu
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 45 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davası ertelendi
        Depremde 45 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davası ertelendi
        Kahramanmaraş'ta belediye personellerine ilk yardım eğitimi
        Kahramanmaraş'ta belediye personellerine ilk yardım eğitimi