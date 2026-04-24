Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi tarlada bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 79 yaşındaki kişinin cansız bedeni tarlada bulundu.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikamet eden Osman Kuru, 6 gün önce bahçesini kontrol etmek için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gitti.



Kuru'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaşlı adam, dron desteğiyle yapılan arama sonucu Çığşar Mahallesi kırsalında tarlada hareketsiz halde bulundu.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



