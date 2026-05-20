        Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Merkez Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, fiyatların görünürlüğünü ve haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda son bir haftadır özellikle otogarlar ve sebze meyve toptancı hallerinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sebze meyve toptancı hallerinde özellikle künyelere baktıklarını ve hal kayıt sistemi kayıtlarını incelediklerini aktaran Uçar, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak otogarlarda özellikle bilet satışlarındaki biletler kesiliyor mu? Kesilen biletlerin fiyatları özellikle Ulaştırma Bakanlığının verdiği fiyat listeleriyle uyuşuyor mu? Tüm bunları kontrol ediyoruz." diye konuştu.

        Uçar, amaçlarının tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek olduğunu, son bir ay içinde 222 firma, 14 bin 130 ürünü denetlendiklerini, aykırılık bulunan 97 firmadaki 309 ürünle alakalı 1 milyon 250 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

