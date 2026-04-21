        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunan 10 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Kahramanmaraş ve Pazarcık Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen ve 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.


        İki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
