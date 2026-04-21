Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunan 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.





Kahramanmaraş ve Pazarcık Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen ve 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.





İki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







