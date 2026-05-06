        Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, edebi eserler kategorisinde Gamze Karaca, Hatice Kübra Yıldırım ve Müge İnci Kazan, görsel eserler kategorisinde ise Beyza Nur Karataş, Melike Ahsen Ünalan ve Yahya Kemal Zincirkıran dereceye girdi.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

        Törende konuşan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, yarışmanın Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören tüm öğrencilere açık olduğunu belirtti.

        Alagöz, yarışmayla çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, "Alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı, yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmaya Kahramanmaraş'ta yoğun katılım olduğunu aktaran Alagöz, kentte 8 bin 283 kişiye ulaşıldığını ve bu katılım sayısıyla Kahramanmaraş'ın Türkiye birincisi olduğunu kaydetti.

        Programa, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

