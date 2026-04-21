Kahramanmaraş'ta saldırıya uğrayan okuldaki öğrencilerin eşyaları velilere teslim ediliyor
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da silahlı saldırının gerçekleştirildiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşyaları, velilere teslim edilmeye başlandı.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da silahlı saldırının gerçekleştirildiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşyaları, velilere teslim edilmeye başlandı.
Okula gelen veliler, müdür yardımcısı eşliğinde sınıflara girerek çocuklarına ait okul çantası ve mont gibi eşyaları alıyor.
Bu arada bazı vatandaşların, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için okulun dış kapısına karanfiller bıraktığı ve anma notları yazdığı görüldü.
- Olay
Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.
