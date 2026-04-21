Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kahramanmaraş'ta saldırıya uğrayan okuldaki öğrencilerin eşyaları velilere teslim ediliyor

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da silahlı saldırının gerçekleştirildiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşyaları, velilere teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da silahlı saldırının gerçekleştirildiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşyaları, velilere teslim edilmeye başlandı.

        Okula gelen veliler, müdür yardımcısı eşliğinde sınıflara girerek çocuklarına ait okul çantası ve mont gibi eşyaları alıyor.

        Bu arada bazı vatandaşların, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için okulun dış kapısına karanfiller bıraktığı ve anma notları yazdığı görüldü.

        - Olay

        Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Benzer Haberler

