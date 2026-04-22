Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde, R.G. (37) ile Osman T. (36) arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. R.G'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Osman T. yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan R.G'yi yakaladı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

