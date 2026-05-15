        Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

        Giriş: 15.05.2026 - 15:01 Güncelleme:
        "TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında Türkoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 14 proje sergilendi.

        Almanca öğretmeni Çağla Çetin Özbay, AA muhabirine, projede 9 öğretmenin danışmanlığında 56 öğrencinin görev aldığını, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirildiğini söyledi.

        Projelerin yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını aktaran Özbay, fuarın temel amacının öğrencilerin sunum yapma becerilerini geliştirmek ve bilimsel düşünme yetilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

        Fuara, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kapyapar ve TÜBİTAK​​​​​​​ ilçe sorumlusu Rabia Özhan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

