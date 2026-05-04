Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.