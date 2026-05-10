Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması planlanıyor

        Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması planlanıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması planlanıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması öngörülüyor.

        Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yapımı süren Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında hem spor müsabakalarına hem de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir tesis olarak hizmet verecek.

        105 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, iş yerleri ile mescitler yer alacak.

        TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, AA muhabirine, stadyum inşaatında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyledi.

        İnşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Selvi,"17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nda imalatlarımız devam ediyor. Planlamalarımıza göre stadımızın 2027-2028 sezonunda açılması öngörülüyor." dedi.




        - "Şehrin gözde bir alanı olacak"

        Prekast (ön dökümlü beton) üretimlerinin sürdüğünü, çelik çatı imalatı ile cephe çalışmalarına başlandığını aktaran Selvi, projenin yalnızca stadyumdan ibaret olmadığını ifade etti.

        Deprem güvenliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında sosyal donatı alanlarımız bulunuyor. İlerleyen süreçte çevresinde spor kompleksleri de yer alacak. Stadyum içerisinde antrenman sahaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası da bulunacak. Stat, 19 metre uzunluğundaki 2 bin 233 fore kazığın üzerinde yükseliyor. Sağlam bir zemin oluşturulduktan sonra imalatlarımıza başladık. Deprem yaşamış bir şehirde aynı acıların tekrar yaşanmaması için imalat kalitesine gerekli önemi veriyoruz. Bittiğinde donanımlı spor komplekslerinin olduğu bir alan haline gelecek. Şehrin gözde bir alanı olacak."






        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı
        Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı
        Kahramanmaraş'ta asfalt çalışmaları
        Kahramanmaraş'ta asfalt çalışmaları
        En hüzünlü Anneler Günü Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi'nin...
        En hüzünlü Anneler Günü Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi'nin...
        Öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın cenazesi K...
        Kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın cenazesi K...
        Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
        Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı