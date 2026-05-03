        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Ağaoğlu'nun, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.


        - Olay

        Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

