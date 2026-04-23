        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki okula saldırıdan saklanarak kurtulan öğrenci 23 Nisan'ı buruk karşılıyor

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıdan sınıfındaki dolabın arkasına saklanarak kurtulan 5. sınıf öğrencisi Mehmet Asaf Mazı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na arkadaşlarının ve öğretmeninin hüznünü yaşayarak giriyor.

        Giriş: 23.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda biri öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Mehmet Asaf Mazı, yaşadıklarını anlattı.

        Mazı, AA muhabirine, yaşananların kendilerini derinden etkilediğini, saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

        Arkadaşlarını özlediğini belirten Mazı, şöyle konuştu:

        "Olay anında biz ders işliyorduk, sonra bir anda alttan silah sesleri geldi. Bazı arkadaşlarım saklandı, bazı arkadaşlarım sıraları kendilerine siper etti. Ben de sınıftaki dolabın arkasına girip perdeyi üzerime çektim. Daha sonra tuvalete giden çocuklar vurulmuş. Ben okuldan çıktım, markete kaçtım ve ailemi aradım. Olayı anlattım ve silahlı çatışma olduğunu söyledim. Abim okula gelerek beni aldı. Eve gittiğimizde televizyonu açtığımda okulum vardı.

        Saldırıda 3 yakın arkadaşım olan Adnan Göktürk Yeşil, Kerem Erdem Güngör ve Bayram Nabi Şişik'i kaybettim. Adnan benim servisimdeydi, okulda onunla ebelemece, saklambaç gibi oyunlar oynardık. Saldırı sonrası okul başladığında servise gelmemeye başlayınca hayatını kaybettiğini öğrendim. Kerem Erdem çok iyi bir çocuktu onunla bisiklet sürerdik. Bayram da 4. sınıfta benim sınıf arkadaşımdı."

        - 23 Nisan'da sinema ve müze gezisi yapmayı planlamışlar

        Mazı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için daha önceden öğretmenleriyle plan yaptıklarını dile getirerek, "23 Nisan için öğretmenimizle konuşmuştuk. 23 Nisan'da öğretmenimizle sinema veya müze gezisi yapmayı planlamıştık. Sonra olaylar oldu. O yüzden gezi iptal oldu." dedi.

        Okullarının Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na taşındığını ve eğitime burada devam ettiklerini hatırlatan Mazı, psikososyal destek ekiplerinin okula yeniden uyum sağlamaları konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

