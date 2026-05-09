        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Burdur'da silahla vurularak öldürülen Yapıcı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Merkez Maarif Camisi'ne getirildi.

        Yapıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yapıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Baba Yunus Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istediğini, kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

        - Olay

        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, genç kadının Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

        Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

