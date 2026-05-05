AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Karabük Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilciliğince düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katılan Kasapoğlu ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci gençlerle bir araya geldi.



Daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret eden Kasapoğlu, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Karabük Otistik Çocuklar Derneği'n geçen Kasapoğlu, burada çocuklarla ilgilendi.



Program kapsamında Karabük Valisi Oktay Çağatay ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı da ziyaret eden Kasapoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Kasapoğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR) giderek KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Oflaz'dan bilgi aldı, fabrikayı gezdi.



Ziyaretlerinde Kasapoğlu'na, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt eşlik etti.

