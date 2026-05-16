Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 00:15 Güncelleme:
        AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, terörle mücadelenin ekonomik, siyasi ve bölgesel boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Şahin, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin iradesinden ödün verilmesi konusu değil. Terörsüz Türkiye, terör örgütünün lağvedilmesi ve silahların bırakılmasının Kürt sorununa çevrilmesi değildir, kimse yanlış anlamasın. Bazıları oraya taşıyor, bu değildir. Adı üstünde, terörün sonlandırılması. Zaten Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Biz bu sorunu çözdük.' AK Parti'nin hazırlamış olduğu rapora bakarsanız orada görürsünüz. Buradaki amaç terörün sonlandırılmasıdır.

        Terörsüz Türkiye ne değildir dedik? Konuyla ilgili geçmişte yazmış çizmişler var. Kürt sorunu konusunda konferans vermiş, konuşmuş, uzman diye anlatılmış gazeteci, akademisyen, siyasetçi bu sorunu geçim kaynağı haline getirmiş. Hem bu sorun çözülsün diye Türkiye'de ve Avrupa'da konferanslara gitmiş, bu sorun çözülmeye başladığı zaman da 'Eyvah sorun çözülürse ben ekmeksiz kalırım.' tavrına girmiş kılıksızların dışarıda bırakılmasıdır, Terörsüz Türkiye."

        Şahin, konuşmasında Türkiye'nin izlediği dış politikadan ve savunma sanayi alanında geliştirdiği teknolojilerden de bahsetti.

        Toplantıda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Karabük merkezli 8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklu
        Karabük merkezli 8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklu
        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphel...
        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphel...
        Safranbolu ve Düzce arasında kardeş oda protokolü imzalandı
        Safranbolu ve Düzce arasında kardeş oda protokolü imzalandı
        Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 18 tutuklama Ç...
        Sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 18 tutuklama Ç...
        Karabük'te ORKÖY desteğiyle ilk traktör teslim edildi
        Karabük'te ORKÖY desteğiyle ilk traktör teslim edildi