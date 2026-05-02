AK Parti Karabük heyetinden Eskipazar'da inceleme yaptı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.



Heyet, ilk olarak Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, ayrıca yapımı büyük ölçüde tamamlanan 500 kişilik öğrenci yurdu ve yüzme havuzu, millet bahçesi ve sosyal donatı alanları ile halk eğitim merkezi hizmet binasını da inceledi.



Program kapsamında Eskipazar Belediyesini de ziyaret eden heyet, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'dan yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.



İncelemelerin ardından heyet, yapımı tamamlanan kapalı halı sahada düzenlenen dostluk maçına katıldı.



Programa, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Bağçe, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Eskipazar Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.



