        Karabük Haberleri Batı Karadeniz Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı Karabük'te yapıldı

        Batı Karadeniz Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı Karabük'te yapıldı

        Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) olağan meclis toplantısı Karabük'te gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.05.2026 - 14:53
        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, bölge illerinin kalkınma ve işbirliği süreçleri değerlendirildi.

        Toplantıda, bölgenin turizm potansiyelini küresel ölçekte ön plana çıkarmak amacıyla birliğin ismi "Batı Karadeniz Turizm Birliği" olarak değiştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Oktay Çağatay, dünyada turizm anlayışının hızla dönüştüğünü belirterek, "Günümüzde turizm algısı artık sadece deniz, kum ve güneş üçgeninden ibaret değil. Turistler artık doğa, kültür odaklı, daha sağlıklı ve bilgi dolu deneyimlerin peşinde. Birinci önceliğimiz, sahip olduğumuz bu zengin altyapıyı en verimli şekilde değerlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

        Turizmde başarının birlik ve beraberlikle mümkün olacağını vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

        "Tüm il ve ilçelerimizi bir bütün olarak görmeli, hepimiz aynı amaç doğrultusunda turizm sektöründe güçlerimizi birleştirmeliyiz. Valilik olarak bizler, bu yolda her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz. Alınan kararların bölgemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Toplantıya, BAKAB Başkanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birliğe üye illerin ve ilçelerin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

