        Karabük Haberleri Geleceğin şefleri anne reçetelerini okul mutfağına taşıdı

        ORHAN KUZU - Karabük'te şef adayları, anneleriyle mutfağa girerek geleneksel tariflerle yöresel lezzetler hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Safranbolu Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri ve "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında "anne reçetesi" temasıyla atölye çalışması düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında mutfağa giren öğrenciler, Safranbolu yöresel baklavasından su böreğine, yaprak sarmadan çeşitli hamur işlerine kadar yöresel tatları annelerinin rehberliğinde hazırladı.

        Etkinlik sayesinde öğrenciler, hem mesleki deneyim kazandı hem de yöresel lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağladı.

        - "Geleneksel değerlerin yaşatılması kıymetli"

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, öğrencilerin aileleriyle üretmesinin, paylaşımda bulunmasının ve geleneksel değerleri yaşatmasının kıymetli olduğunu söyledi.

        Akbaş, bu tür etkinliklerin yalnızca akademik başarıyı değil, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimi de desteklediğini kaydetti.

        Okul müdürü Nurullah Hazinedar da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Atölyenin de bu kapsamda düzenlendiğini belirten Hazinedar, "Umarım önümüzdeki dönemlerde de bu vizyonla öğrencilerimizin aranan eleman, kendilerini geliştiren eleman olmaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri alan öğretmeni Fatma Karakaş ise okulda çok yönlü eğitim verdiklerinden bahsederek, bu doğrultuda gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrencilerin anneleriyle yöresel lezzetleri hazırlama deneyimi yaşadığını anlattı.

        - "Aşçı olmak istiyorum"

        9. sınıf öğrencisi Elif Eylül Kargın, yemek yapmayı sevdiği için bu okulu tercih ettiğini belirtti.

        Öğretmenlerinden faydalı bilgiler öğrendiklerini dile getiren Kargın, aşçı olmak istediğini söyledi.

        Kargın'ın annesi Nimet Görücü de okulun öğrencilere hem akademik başarı hem de mesleki anlamda ciddi desteklerinin olduğunu anlatarak, "Gelecekte mesleki eğitimi alan çocukların daha kolay iş bulabileceğini düşündüğüm için kızımı böyle bir şeye yönlendirdim. Kalifiye eleman yetiştiriyorlar. Bu etkinlik de çocuklarımıza heyecan verdi, motivasyonlarını artırdı." diye konuştu.

        Öğrenci Zeynep Yarış ise annesiyle yaprak sarma yaptıklarını dile getirerek, "Anne reçetelerini günümüzde de devam ettireceğiz." dedi.

        Yarış'ın annesi Hatice Öncel de öğrencilerin kendi tarifleriyle Türk mutfağını temsil edeceğini ifade ederek, kızıyla gurur duyduğunu ve onun ileride bu alanda başarılı olacağına inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

