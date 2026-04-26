Genç hattat çalışmalarıyla geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyor

ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan hattat Niyazi Ünal, "kültürel miras taşıyıcısı" olduğu sanatını sergi ve eğitim çalışmalarıyla geleceğe aktarıyor.



Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'ndan birincilikle mezun olan Ünal, 2019'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Geleneksel Türk Sanatları Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.



Yurt içinde birçok karma sergi, sempozyum, panel, atölye ve seminere katılan Ünal, sanat yolculuğunu hat sanatının yanı sıra kaligrafi ve grafik tasarım alanlarında sürdürüyor.



Üç kişisel sergi açan Ünal, 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na sahip oldu.



Ünal, unutulmaya yüz tutmuş hat sanatını gelecek nesillere aktarmak için sergi çalışmalarının yanı sıra misafir öğretim görevlisi olarak Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde, usta öğretici olarak halk eğitim merkezinde eğitim veriyor.



- "Hedefimiz kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak"



Niyazi Ünal, AA muhabirine, kültürel mirası korumaya, geleceğe taşımaya ve yeni öğrenciler yetiştirmeye gayret ettiğini söyledi.



Safranbolu'nun hat sanatı tarihiyle ilgili araştırmalar yaptığını, yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından Osmanlı döneminden Safranbolulu 12 hattat hakkında bilgi edindiğini anlatan Ünal, "Memleketimizin değerlerini, unutulan mirasını gün yüzüne çıkarmayı ve sahip çıkmayı hedefliyorum. Kültürümüzle, geleneğimizle alakalı bu bilinçte öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz." dedi.



Ünal, doğal boyacılık dersi kapsamında safrandan mürekkep ve boya ürettiklerini, bunlarla çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Hat kağıdını tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan safran boyasıyla boyuyoruz. Bunların üzerine hat, tezhip veya minyatür alanlarında tamamlayıcı unsurlarla tezyin edip sonuçlandırıyoruz. Öğrencilerle hat, kaligrafi ve minyatür çalışmaları yapıyoruz. Amacımız unutulan mirasımızı yaşatmak ve bulunduğumuz bölgenin değerlerini sanatla nakşetmek. Hedefimiz kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.



- Öğrenciler kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına katkı sağlıyor



KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı 2. sınıf öğrencisi Melike Köroğlu, kültürel mirası koruma gayretinde olduklarını dile getirerek, geleneklere sahip çıktıklarını ve unutulmaması için çalıştıklarını kaydetti.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi İhsan Kapanşahin de kaligrafiye lisede hobi olarak başladığını söyledi.



Niyazi Ünal ile halk eğitim merkezinde tanıştığını belirten Kapanşahin, "Kursa başladıktan sonra da işin kültürel boyutunu öğrenmeye başladım. Niyazi Hoca hem hat hem de kaligrafi alanında eğitim verdiği için hem bu sanatların kültürel boyutunu hem de uygulamalı olarak farklı sanatlarla nasıl birleştirilebileceğini öğreniyoruz. Bir yandan da musikiyle uğraştığım için ikisini harmanlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Kapanşahin, unutulmaya yüz tutmuş kültürü canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Hem kendimizi eğitip hem de diğer insanlara bunu aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

