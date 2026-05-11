Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın kayınvalidesi Karabük'te toprağa verildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın vefat eden kayınvalidesi Rahime Cebecik (82), Karabük'ün Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Cebecik için Atatürk Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Öğle vakti kılınan namazın ardından Cebecik'in naaşı, aile mezarlığında defnedildi.



Törene, Çardakcı ve aile yakınlarının yanı sıra Vali Oktay Çağatay, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, jandarma teşkilatı mensupları ile vatandaşlar katıldı.

