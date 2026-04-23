Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, 23 Nisan dolayısıyla öğrencileri ağırladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında misafir etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencileri Sadık Efe Bal, Elvin Deren Demirsoy, Ece Aslan ve Ömer Karakavuz ile Atatürk KAMER Kreşi'nden gelen öğrencileri belediyede ağırladı.



Başkanlık makamını öğrencilere devreden Çetinkaya, hediyeler takdim ederek çocukların bayramlarını kutladı.



Kreşten gelen çocuklar da Başkan Çetinkaya'ya kendi çizdikleri resimleri hediye etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Karabük'ün güzel çocuklarını belediyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Bu koltuklar, yarın ülkesine hizmet edecek evlatlarımızın emanetidir." ifadesini kullandı.



Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şehit Metin Arslan İlkokulu Müdürü Recep Türkoğlu, sınıf öğretmeni Ayşe Ünal ve Atatürk KAMER Kreşi öğretmeni Perihan Özbek katıldı.

