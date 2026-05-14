Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Çetinkaya, beyannameye yazdıkları vaatlerin yüzde 87,5'ini hayata geçirdiklerini söyledi.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çetinkaya, 29 projenin tamamlandığını, 13'ünde çalışmaların sürdüğünü, 6'sının da hazırlık aşamasında olduğunu aktardı.



Çetinkaya, güneş enerjisinden elektrik üretmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Enerji master planını devreye koyduk. Yatırımı devreye alıp elektrik üretmeye başlayacağız. Master plan hazır, birinci etapta belediye binası ile başlıyoruz. Akabinde su motorları, devamında otobüsler... Bunu inşallah kısa vadede halledeceğiz." diye konuştu.



Kente yeni kavşaklar kazandıracaklarını, yeni halk ekmek fabrikasını devreye alacaklarını dile getiren Çetinkaya, gasilhane temelini bu yıl atacaklarını ve pazar yeri projesi için ihale sürecine geçtiklerini sözlerine ekledi.

