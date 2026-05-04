        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Giriş: 04.05.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Karabük kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Keltepe Dağı'ndaki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü.

        Bölgedeki kar örtüsü dronla görüntülendi.

        Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerine de kar yağdı.

        - Düzce ve Bolu

        Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kara bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerine kar yağdı.

        Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçeleri ile Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde de tabiat beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

