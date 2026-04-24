        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

        Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan 11 aylık planlı çalışma sonucunda, bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden kişi hesaplarına aktarıp oradan da kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Karabük merkezli Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 3'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, zanlıların Karabük ile 17 ilde 32 müştekiyi toplam 57 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

