Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan 23 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan 23 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Sosyal medyada çeşitli uygulamalar üzerinden, başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünlere piyasa değerinin altında fiyat veren ve yapay zeka ile sahte fatura-irsaliye, sahte işyeri, sahte ürün teslimat fotoğrafları üreterek 90 kişiyi dolandıran çete tespit edildi.

        Bu kapsamda, Karabük, Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren örgüt lideri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Operasyonlarda 23 zanlı yakalandı, suç unsuru telefonlar ve dijital materyallere el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi
        Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi
        Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertil...
        Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertil...
        Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
        Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
        KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
        KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, engelli kadını komşuları kurtardı
        İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, engelli kadını komşuları kurtardı