        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklandı

        Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile ilgili şube müdürlükleri ekiplerince, sosyal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle yaklaşık 4 milyon lira dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen 10 aylık planlı çalışma neticesinde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Karabük merkezli Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı, 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Firari şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin bu yöntemle 38 ilde 46 kişiyi dolandırarak toplam 87 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

