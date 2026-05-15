Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklandı

Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile ilgili şube müdürlükleri ekiplerince, sosyal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle yaklaşık 4 milyon lira dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Ekiplerce yürütülen 10 aylık planlı çalışma neticesinde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Karabük merkezli Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı, 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Firari şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Şüphelilerin bu yöntemle 38 ilde 46 kişiyi dolandırarak toplam 87 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

