Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Üniversitesi "Webometrics Dünya Üniversiteler" sıralamasında yerini yükseltti

        Karabük Üniversitesi "Webometrics Dünya Üniversiteler" sıralamasında yerini yükseltti

        Karabük Üniversitesi, uluslararası başarı ölçüm endeksi Webometrics sıralamalarında Türkiye'de 36'ncısı, dünyada 1475'inci sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi "Webometrics Dünya Üniversiteler" sıralamasında yerini yükseltti

        Karabük Üniversitesi, uluslararası başarı ölçüm endeksi Webometrics sıralamalarında Türkiye'de 36'ncısı, dünyada 1475'inci sıraya yükseldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının akademik üretim, dijital görünürlük ve uluslararası etkileşim düzeylerini ölçen Webometrics sıralamalarında 2022-2026 döneminde hem Türkiye hem de dünya sıralamasında ilerleme kaydetti.

        Webometrics verilerine göre Karabük Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 2022'de 41'inci sırada yer alırken 2026'da 36'ncı sıraya yükseldi.

        Üniversite, 2022'de dünya sıralamasında 2037'nci sırada bulunurken, 2026'da 1475'inci sıraya yükselerek 562 basamaklık ilerleme sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitesi olarak bilgi üretimini merkeze alan, araştırma odaklı ve uluslararası etkileşimi güçlü bir yükseköğretim yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

        Webometrics sıralamalarında elde ettikleri yükselişin, bilimsel üretimin, dijitalleşme çalışmalarının ve akademik görünürlüğün gelişimini ortaya koyduğuna değinen Kırışık, "Üniversitemizi, bilimsel çalışmaların niteliğini artıran, akademik işbirliklerini güçlendiren ve topluma katkı sunan kurum olarak daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda akademik altyapımızı geliştirmeye ve nitelikli çalışmalar üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor

        Benzer Haberler

        Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına Hüseyin Kılıç se...
        Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına Hüseyin Kılıç se...
        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
        Kadın ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli adliyede
        Kadın ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli adliyede
        Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı