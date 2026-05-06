        Karabük Üniversitesinde "Gençlik Şöleni" yapıldı

        Karabük Üniversitesinde "Gençlik Şöleni" yapıldı

        Karabük Üniversitesinde "Bağımsız Gençlik" temasıyla "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi ve Yeşilay Karabük Şubesi işbirliğinde merkez kampüste gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ilkini düzenledikleri şöleni geleneksel hale getirip her yıl yapmayı planladıklarını söyledi.

        Şölen sloganının "Bağımsız Gençlik" olduğunu vurgulayan Kırışık, "Burada ana amacımız gençliğimizin bütün bağımlılıklardan korunması, kurtulması, özgür olması ve bağımsız olması. İnşallah bu hedef doğrultusunda hep birlikte bu misyonu korumaya, geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışalım." diye konuştu.

        Kırışık, bağımlılıkların bu çağda "korkunç" bir boyuta ulaştığını dile getirerek, "Özellikle Batılı ülkelerde uyuşturucu, alkol ve dijital bağımlılık gibi korkunç bağımlılıklar içerisinde gençlerin maalesef perişan bir durumda olduklarını görüyoruz. Bu hastalıkların ülkemize bulaşmaması için hepimizin seferber olması lazım. Hepimizin birlikte seferber olarak her türlü bağımlılıktan gençlerimizi koruyup, bağımsız gençlik hareketini başlatmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Dünyanın güzel bir yer olduğunu aktaran Kırışık, yaşanacak güzel duygular, ortamlar ve imkanlar bulunduğunu kaydetti.

        Kırışık, "Bağımsız Gençlik" hareketinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bundan sonraki süreçte de hepimiz birer bağımsız gençlik gönüllüsüyüz. Bağımlılığı ortadan kaldırmak, gençliğimizin bağımsızlığını korumak için üzerimize ne düşüyorsa birlikte çalışarak, işbirliği içerisinde, el ele vererek, gönül gönüle vererek bunu inşallah hep birlikte başaracağız. Bağımsız gençlik hareketi gönüllüsü olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Hep birlikte, el ele, bağımsız gençliğe diyorum." şeklinde konuştu.

        "Gençlik Şöleni" kapsamında atlı yürüyüş yapıldı, uluslararası öğrenciler ve kulüplerin tanıtım stantları açıldı, atölye etkinlikleri ve konser verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

