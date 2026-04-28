        Karabük Haberleri Karabük Üniversitesi'nde "Medya ve Etik Çalıştayı" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi'nde "Medya ve Etik Çalıştayı" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi'nde "Medya ve Etik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi'nde "Medya ve Etik Çalıştayı" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi'nde "Medya ve Etik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, medyanın çağımızda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

        Medyanın hem Türkiye'de hem de dünyada son derece kritik görevler yürüttüğünü belirten Kırışık, "Bu görevde toplumların, insanlığın, ülkelerin doğru bilgilendirilmesi, hakkın, hakikatin gerçeklerle doğru ifade edilmesi ve söylenmesi büyük önem ihtiva etmektedir. Bu konuda maalesef dünyada iyi sınav verebildiğimizi söyleyemeyiz." dedi.

        Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretleriyle dünyada mazlumun hakkının savunulduğu, zalime karşı durulduğu, her türlü riske karşı hakkın ve hakikatin bütün dünyada haykırıldığı bir düzeni, bir dünyayı açıkça gördüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı bütün toplantılarda bu hususları, hakkı ve hakikati özellikle vurgulayarak, söyleyerek, zalimin karşısında durarak, mazlumların yanında yer alarak bunlara karşı medya operasyonlarına, algı operasyonlarına karşı açık tavır koymuştur. Buna karşın yine medya operasyonlarıyla bu duruşun da lekelenmeye çalışılması veya yanlışmış gibi gösterilmesini de maalesef gözlemlemekteyiz. O halde zalimin medya yoluyla, algı operasyonuyla mazlum gibi gösterilmesini, mazlumun yine aynı yol ve yöntemlerle zalimmiş gibi gösterilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        RTÜK Başkanvekili Deniz Güçer de medya etiğinin yalnızca mesleki ilkeler bağlamında değil, dijital çağın toplumsal güven, sorumluluk ve kamuoyu yararı meselesi olarak ele alınması gerektiğine inandığını dile getirdi.

        Medyanın artık sadece bilgi aktaran bir mecra değil, duyguları, algıları, değerleri ve ortak hayata dair kabulleri de şekillendiren bir güç olduğunu kaydeden Güçer, "Bizim için etik değerler yayıncılığın sınırı değil, vicdanı, dili ve yönü olmalıdır." diye konuştu.

        Güçer, dijitalleşme, sosyal medya, platform yayıncılığı ve yapay zeka destekli içeriklerle medya alanının yeni imkanlar kadar yeni sorumluluk alanları da ürettiğini vurgulayarak, "Dezenformasyondan mahremiyet ihlallerine, çocukların korunmasından doğru haberciliğe kadar pek çok başlık medya etiğini her zamankinden daha güncel ve hayati kılmaktadır." dedi.

        Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve çalıştayın onursal başkanı olan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş da "yalan haberlerin" yayılma hızının yüzde 70, inandırıcılığının da 6 kat daha fazla olduğunu dile getirerek, "Dezenformasyon üretiminde 3 ayrı hedef var. Bunlar, siyasi, ekonomik ve toplumsal psikoloji. Bir toplumu yönetmek ya da bir toplumu küresel anlamda yönlendirmek için bu tür manipülasyonlar, bu tür dezenformasyonlar çok çabuk etki uyandırabiliyor, çok çabuk yayılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Gazeteci Ekrem Kızıltaş'ın da konuşma yaptığı çalıştay, "Dezenformasyon ve Haber Etiği", "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" ile "Yerel Medya Sorunları ve Etik" başlıklı oturumların ardından bugün sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

