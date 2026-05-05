Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
A.Ü. idaresindeki 06 Y 9927 plakalı otomobil, İstasyon Kavşağı'nda ters yönde giden G.G. yönetimindeki 37 LA 685 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile N.Ü, E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan sürücü G.G'nin 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi.
