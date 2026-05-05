        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:28 Güncelleme:
        A.Ü. idaresindeki 06 Y 9927 plakalı otomobil, İstasyon Kavşağı'nda ters yönde giden G.G. yönetimindeki 37 LA 685 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile N.Ü, E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan sürücü G.G'nin 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

