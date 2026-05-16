Karabük'te bir kişi sokakta ölü bulundu
Karabük'te sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.Ö'ye (61) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
