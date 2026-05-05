Karabük'te bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı. Yazıköy köyünde hareket edemeyen şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, veteriner kliniğine götürüldü. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin, doğal yaşam alanına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.