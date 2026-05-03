Karabük'te Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup sergilendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir Cephesi'nde şehit olan Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in şehadetinden yaklaşık bir ay önce babasına yazdığı mektup sergilendi.



Belediye Düğün Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Araştırmacı yazar Hüseyin Lütfi Ersoy, programda Çanakkale Savaşı yıllarıyla ilgili bilgiler vererek, şehidin torunları tarafından 111 yıldır saklanan mektubun bugüne geliş sürecini anlattı.



Ersoy'un okuduğu, Cebecioğlu İbrahim'in asker arkadaşlarının ailelerine gönderdiği selamlara da yer verdiği mektubunda, özetle şu ifadeler yer alıyor:



"Merhametli velinimetim, sevgili pederim Mehmet Ağa'ya,



Bir kere sonsuz bir istekle ve hürmetle selam eder, hayır duanızı talep ederim. Beni sorarsanız, elhamdülillah duanızın bereketiyle aciz bedenim sıhhatte olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim.



Pederim, şu kadar ki orada sizlerin zahmet ve meşakkat çekip çekmediğinizi merak ediyorum. Başkaca bir gam ve kederim yoktur. Bizim için de merak etmeyesiniz. Cenab-ı Hüda beni sizlere bağışlasın. Sizleri de yanınızda bulunan üç sabi çocuğa bağışlasın. Onları mahzun etmeyiniz. Bu her şeye yeter. Siz onları mahzun etmediğiniz için cenabıallah da kıyamet günü umduğunuz derecelere nail eder inşallah.



Bizi bilip soran komşulara, hısım akrabalara, bu mektubu okuyan efendilere, dinleyen cemaate dahi hepsine teker teker selam ederim. Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum.



Mektup gönderecek olursanız 5. Kolorduya mensup 14. Fırkada 42. Alay'ın 1. Taburunun 2. Bölüğünde 3. Mangada sakin er İbrahim bilesiniz.



20 Nisan 1331 Çanakkale, Seddülbahir."



Program mektubun sergilenmesi ve şerbet ikramıyla sona erdi.

