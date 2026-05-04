Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki yamaçtan Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'taki bir apartmanın bahçesine düştü.
Kazada otomobilden atlayan sürücü ve yanındaki C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
