        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira ceza kesildi

        Karabük'te kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira ceza kesildi

        Karabük'te bir evde kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Karabük'te kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira ceza kesildi

        Karabük'te bir evde kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Kayabaşı Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu kişiler tarafından kumar oynandığı tespit edildi.

        Eve düzenlenen operasyonda, 3 deste poker kağıdı, zar çubuğu, 2 zar ve karşılığı 320 bin 380 Türk Lirası olan para ele geçirildi.

        Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 19 kişiye 220 bin 476 lira para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Kaçışı 446 bin liraya patladı
        Valilikten 'zirai don' ve 'kar' uyarısı: sıcaklıklar düşecek
        Karabük Üniversitesi'nde 'Medya ve Etik Çalıştayı' düzenlendi
        Karabük'te kumar operasyonu: 19 kişiye ceza, 2 kişiye adli işlem
        Karabük'te narkotik operasyonları: 4 kişi tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı