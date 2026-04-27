Karabük'te minibüsün çarpması sonucu ölen 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.



Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Aybars P.'nin cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5000 Evler Yeni Camisi'ne getirildi.



Burada öğle vakti kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.



Namaza, Aybars P.'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan sürücü Y.S, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Dün Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P.'ye (3) çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Sürücü, gözaltına alınmıştı.







