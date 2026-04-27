Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.