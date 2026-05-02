Karabük'te müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.



Barış Mahallesi Utku Sokak'ta, 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, başından yaralandı.



İtfaiye eri ve tansiyonu yükselen ev sahibi, ambulansta tedavi edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



Öte yandan, evden çıkarılan kedi barınağa teslim edildi.

