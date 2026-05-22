        Karabük'te ormanlara girişler 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlara girişlere izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olası orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındı.

        Bu çerçevede 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde, izin alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Karar kapsamında kontrol, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerince sağlanacak.

        Tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda, ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması yasaklandı.

        Belirlenen izinli piknik/mesire alanlarında her akşam saat 19.00'dan başlayarak sabah saat 10.00'a kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

        Turizm ve sportif amaçlı yürüyüşlere tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile başkanı tarafından ilgili kurumlara istenilen belgelerle müracaat edilmesi halinde ve ilgili kurumların kontrolünde izin verilecek, yürüyüş sırasında ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.

        Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

