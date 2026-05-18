        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te otelde karbonmonoksit gazından etkilenen 42 kişi tedavi altına alındı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde karbonmonoksit gazından etkilenen şehit ailelerinden 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 18.05.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'den gelen şehit ailelerinin konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

        Vali Oktay Çağatay, şehit ailelerini, tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Çağatay, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

        Bu arada, şehit ailelerinin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        KARDEMİR, yatırımcılarına ilk çeyrek performansını anlattı KARDEMİR, 2026'y...
        Karabük'te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
        Kekik toplarken kurtlarla karşılaştı
        Genç AN-KA, Karabüklü üniversite öğrencilerini Ankara'da buluşturdu
        Milletvekili Şahin: "AK Parti'de eski olmaz, sadece bayrak yarışı olur"
        Karabük'te ceza infaz personeli ve aileleri piknikte buluştu
