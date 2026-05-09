Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. H.B.Y. (24) idaresindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda Ahmet Ç'nin (56) kullandığı 78 AAS 979 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ahmet Ç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

