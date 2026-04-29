Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, 78 SV 781 plakalı otomobilin sürücüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergiledi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi 1. Cadde'de durduruldu. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan sürücü ve araçtaki yolcu, polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz sürücü İ.C.U'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 446 bin lira idari para cezası uygulandı.

