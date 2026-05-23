Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde, sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarında kısmi çökme meydana geldi. Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Karabük-Ovacık kara yolunun bir bölümü, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

